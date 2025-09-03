У Ростовській області дрони атакували об’єкт залізничної інфраструктури

У Росії заявили про атаку дронів на залізничну станцію Кутейніково в Ростовській області, через що затримуються поїзди.

За даними виконувача обов’язків губернатора Юрія Слюсара та російської залізниці, пошкоджено контактну мережу, а на дах будівлі станції впав боєприпас, через що евакуювали всіх працівників та пасажирів.

Внаслідок атаки затримано щонайменше 26 поїздів, максимальна тривалість затримки — понад чотири години.

Міністерство оборони РФ повідомило про нібито збиття 105 українських дронів, найбільше — над Ростовською областю (25).