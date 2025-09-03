        Суспільство

        У Ростовській області дрони атакували об’єкт залізничної інфраструктури

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 10:35
        читать на русском →

        У Росії заявили про атаку дронів на залізничну станцію Кутейніково в Ростовській області, через що затримуються поїзди.

        За даними виконувача обов’язків губернатора Юрія Слюсара та російської залізниці, пошкоджено контактну мережу, а на дах будівлі станції впав боєприпас, через що евакуювали всіх працівників та пасажирів.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок атаки затримано щонайменше 26 поїздів, максимальна тривалість затримки — понад чотири години.

        Міністерство оборони РФ повідомило про нібито збиття 105 українських дронів, найбільше — над Ростовською областю (25).


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини