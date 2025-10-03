У Росії розбився літак Ан-2: одна людина загинула

Сьогодні, 3 жовтня, в Єрмаківському районі Красноярського краю РФ літак Ан-2 здійснив жорстку посадку. Відомо про одного загиблого.

Про це пише російське видання “Коммерсантъ” із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

На борту цього легкого літака, який також називають “кукурудзник”, перебували двоє членів екіпажу. Один із них загинув під час приземлення.

Пізніше стало відомо, що літак належав компанії “Борус”.

За даними російського МНС, авіакатастрофа Ан-2 сталася за 40 км від селища Танизебей. На місці працюють рятувальники.