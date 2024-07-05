Суспільство

У Росії після зіткнення з дроном впав вертоліт Ми-28
5 Липня 2024 15:08
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Гелікоптер Ми-28, знайдений місцевими жителями після зіткнення з БПЛА / Фото з соцмереж

Ударний гелікоптер Ми-28 здійснив вимушену посадку у Ростовській області після зіткнення з невідомим безпілотником.

Як пишуть росЗМІ, аварія сталася в ніч на 5 липня, коли гелікоптер, ймовірно, перехоплював ударний безпілотник над Ростовською областю.

Після зіткнення вертоліт здійснив жорстку посадку біля населеного пункту в Азовському районі, внаслідок чого втратив хвостову частину.

Через високу температуру вихлопних газів навколо гелікоптера почала горіти трава. Екіпаж покинув машину та був евакуйований.


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