У Росії після зіткнення з дроном впав вертоліт Ми-28

Ударний гелікоптер Ми-28 здійснив вимушену посадку у Ростовській області після зіткнення з невідомим безпілотником.

Як пишуть росЗМІ, аварія сталася в ніч на 5 липня, коли гелікоптер, ймовірно, перехоплював ударний безпілотник над Ростовською областю.

Після зіткнення вертоліт здійснив жорстку посадку біля населеного пункту в Азовському районі, внаслідок чого втратив хвостову частину.

Через високу температуру вихлопних газів навколо гелікоптера почала горіти трава. Екіпаж покинув машину та був евакуйований.