        Суспільство

        У Росії підірвали газогін “Центральна Азія-Центр”

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2025 20:42
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        Ілюстративне фото / Фото intmarker.ru
        Ілюстративне фото / Фото intmarker.ru

        Газогін «Центральна Азія-Центр» у Росії пошкоджено вибухами. На місці працюють служби екстреної допомоги. Транспортування газу цим газопроводом призупинено, передає Польське радіо.

        “Магістральний газогін «Центральна Азія-Центр» у Росії пошкоджено вибухами. Аварія газопроводу сталася у Волгоградській області. Трубопровід є частиною системи, через яку «Газпром» транспортує природний газ із Туркменістану до Росії через Узбекистан і Казахстан. Він постачає газ на об’єкти російського військово-промислового комплексу, включно з заводами з виробництва літаків МіГ і боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.

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        Після повідомлень про вибухи на ділянці газогону російські служби екстреної допомоги працюють на місці події. Транспортування газу газопроводом «Центральна Азія-Центр» у Волгоградській області призупинено.


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