У Росії Канта звинуватили в розв’язуванні війни в Україні

Калінінградський губернатор Антон Аліханов звинуватив Іммануїла Канта в розв’язуванні війни в Україні.

“Кант, який народився тут, має майже прямий стосунок до глобального хаосу, глобальної перебудови, з якою ми зараз стикаємося. Ба більше, він має прямий стосунок до військового конфлікту в Україні”, – заявив губернатор на з’їзді політологів у російському Світлогорську.

Як пояснив чиновник, саме Кант започаткував німецьку класичну філософію, “прокачав німецьку волю” і водночас “відрізав її від вищих цінностей”. І в результаті склалася “така соціально-культурна ситуація”.

“Не тільки Перша світова війна почалася в роботах Канта, а й нинішній конфлікт”, – цитує виступ Аліханова “ФедералПресс”.