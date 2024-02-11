Суспільство

У Росії Канта звинуватили в розв’язуванні війни в Україні

11 Лютого 2024 21:14
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росія
Портрет Іммануїла Канта (1724 - 1804), німецького філософа, одного з центральних мислителів епохи Просвітництва / Фото Getty Images

Калінінградський губернатор Антон Аліханов звинуватив Іммануїла Канта в розв’язуванні війни в Україні.

“Кант, який народився тут, має майже прямий стосунок до глобального хаосу, глобальної перебудови, з якою ми зараз стикаємося. Ба більше, він має прямий стосунок до військового конфлікту в Україні”, – заявив губернатор на з’їзді політологів у російському Світлогорську.

Як пояснив чиновник, саме Кант започаткував німецьку класичну філософію, “прокачав німецьку волю” і водночас “відрізав її від вищих цінностей”. І в результаті склалася “така соціально-культурна ситуація”.

“Не тільки Перша світова війна почалася в роботах Канта, а й нинішній конфлікт”, – цитує виступ Аліханова “ФедералПресс”.


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