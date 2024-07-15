Суспільство

У Росії “герой СВО” розстріляв компанію дітей
15 Липня 2024 17:29
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У РФ учасник війни проти України розстріляв компанію дітей під Волгоградом. 

48-річний учасник війни, ім’я якого не називають, відкрив стрілянину по дітях 9-13 років, які гуляли ввечері з музичною колонкою. Одна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення ноги і зараз перебуває в лікарні, пишуть росЗМІ.

“За словами дітей, спочатку йшли переривчасті постріли, а потім почалася стрілянина з карабіна, чергою. Поліція приїхала через годину, вони спочатку не заходили в будинок, боялися, що він почне стріляти”, – розповіли журналістам місцеві жителі.

Повідомляється, що він повернувся в регіон у зв’язку з відпусткою через поранення.


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