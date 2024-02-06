Суспільство

У російських портах запровадили режим підвищеної готовності через загрозу БПЛА

6 Лютого 2024 07:22
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бпла, росія
Російський порт на Балтійському морі у місті Виборг Ленінградської області / Фото: vbgport

У морських портах Ленінградської області РФ оголосили режим підвищеної готовності через можливі атаки безпілотних літальних апаратів ЗСУ. Йдеться про російські порти Виборг, Приморськ, Усть-Луга і Висоцьк.

Про це повідомили на сайті Адміністрації морських портів Балтійського моря РФ.

“Підстава для запровадження режиму підвищеної готовності — рівень виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що зріс, від атак безпілотних літальних апаратів ЗС (Збройних сил) України на об’єктах і території морських портів”, — йдеться у розпорядженні.

Також Міністерство транспорту Росії доручило зробити часткове світломаскування адміністративних будівель служби капітанів портів.


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