Економіка

У російському Центробанку заявили про “вичерпання останніх резервів економіки”
27 Липня 2024 17:47
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росія
Ельвіра Набіуліна / Фото: Reuters

Російська економіка перебуває у стані “перегріву”, масштаби якого стали рекордними принаймні за останні 16 років, а резерви робочої сили та виробничих потужностей практично вичерпані.

Про це заявила на пресконференції глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, інформують росЗМІ.

При цьому що російський ВВП збільшується на 5% завдяки трильйонним вливанням у виробництво зброї одночасно прискорюється інфляція: темпи зростання цін у липні перевищували 9% рік до року стали найвищими з лютого 2023 року.

“Це говорить про те, що економіка, як і раніше, перебуває в стані значного перегріву. При цьому можливостей збільшити випуск товарів та послуг у бізнесу практично не лишилося. Дефіцит кадрів та потужностей для виробництва може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби стимулювати попит. По суті, це сценарій стагфляції, і зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії”, – заявила Набіулліна.

За словами глави Центробанку РФ, щоб запобігти такому сценарію, Центробанк пішов на нове підвищення ключової ставки, яка й без того перебувала на найвищому рівні з перших місяців війни. 

“Хоча пропозиція товарів та послуг продовжуватиме розширюватися, це відбуватиметься не так швидко, як зараз зростає попит”, — попередила Набіулліна. 

За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.


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