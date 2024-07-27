У російському Центробанку заявили про “вичерпання останніх резервів економіки”

Російська економіка перебуває у стані “перегріву”, масштаби якого стали рекордними принаймні за останні 16 років, а резерви робочої сили та виробничих потужностей практично вичерпані.

Про це заявила на пресконференції глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, інформують росЗМІ.

При цьому що російський ВВП збільшується на 5% завдяки трильйонним вливанням у виробництво зброї одночасно прискорюється інфляція: темпи зростання цін у липні перевищували 9% рік до року стали найвищими з лютого 2023 року.

“Це говорить про те, що економіка, як і раніше, перебуває в стані значного перегріву. При цьому можливостей збільшити випуск товарів та послуг у бізнесу практично не лишилося. Дефіцит кадрів та потужностей для виробництва може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби стимулювати попит. По суті, це сценарій стагфляції, і зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії”, – заявила Набіулліна.

За словами глави Центробанку РФ, щоб запобігти такому сценарію, Центробанк пішов на нове підвищення ключової ставки, яка й без того перебувала на найвищому рівні з перших місяців війни.

“Хоча пропозиція товарів та послуг продовжуватиме розширюватися, це відбуватиметься не так швидко, як зараз зростає попит”, — попередила Набіулліна.

За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.