Політика

У річницю визволення Бучі Зеленський опублікував відео про вбивства мирних українців

31 Березня 2023 11:54
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буча

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеоролик на честь роковин визволення Бучі від російських військ.

“Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних”, – написав Зеленський під відео.

Наприкінці лютого минулого року, на початку вторгнення, російські війська окупували Бучу та Ірпінь у Київській області. Після звільнення у цих населених пунктах та прилеглих селах було виявлено масові поховання. Росія заперечує вбивства мирних жителів, називаючи ці повідомлення фейками.


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