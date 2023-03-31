У річницю визволення Бучі Зеленський опублікував відео про вбивства мирних українців

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеоролик на честь роковин визволення Бучі від російських військ.

“Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних”, – написав Зеленський під відео.

Наприкінці лютого минулого року, на початку вторгнення, російські війська окупували Бучу та Ірпінь у Київській області. Після звільнення у цих населених пунктах та прилеглих селах було виявлено масові поховання. Росія заперечує вбивства мирних жителів, називаючи ці повідомлення фейками.