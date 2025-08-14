У РФ вночі знов лунали вибухи: дрони атакували НПЗ у Волгограді

У ніч проти 14 серпня у Волгограді фіксували атаку безпілотників, після чого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі “Лукойл”. Влада регіону повідомила про відсутність постраждалих.

Відео та фото з місця публікують місцеві Telegram-канали.

У Волгограді лунали вибухи, також працювала ППО. Пожежа виникла на нафтопереробному заводі “Лукойл-Волгограднефтепереработка” у Красноармійському районі. Місцева влада підтвердила загоряння та витік нафтопродуктів, пояснивши, що це сталося через падіння уламків безпілотників після їх збиття силами ППО.

За словами губернатора Андрія Бочарова, постраждалих немає, а пожежні служби розпочали гасіння. Через інцидент в аеропорту Волгограда тимчасово обмежили приймання і випуск літаків.

Супутники NASA зафіксували пожежу на території НПЗ, а у мережі з’явилися кадри, які підтверджують пошкодження об’єкта.

Нагадаємо, напередодні, 13 серпня, у Волгограді також лунали вибухи біля цього ж заводу. Тоді уламки збитого дрона впали на житлову багатоповерхівку. Російське Міноборони повідомило про збиття 11 безпілотників у регіоні, тоді як місцеві джерела писали про фіксацію до 20 БпЛА у напрямку НПЗ.