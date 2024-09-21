Суспільство

У РФ суд оштрафував рок-музиканта за дві пісні 1989 і 1998 років
21 Вересня 2024 17:23
читать на русском →
музика, росія
Олексій Вишня у 2018 році / Фото архів Олексія Вишні

Суд у Санкт-Петербурзі визнав пісні «Шприц» і «Нам хана» рок-музиканта Олексія Вишні пропагандою наркотиків і оштрафував артиста на 5 тис. руб. Про це повідомила керівник об’єднаної пресслужби судів міста Дар’я Лебедєва у своєму Telegram-каналі.

Зазначені композиції були популярні в 1990-ті роки. У тексті пісень можна почути такі слова, як «приход», «ульот», «ганджубас», а також згадуються препарати пероздимедрол і барбітурат, які нібито вживає ліричний герой.

На слуханні в Невському районному суді Вишня частково визнав свою провину. При цьому він наголосив, що насправді вказував на негативні наслідки вживання заборонених речовин. «Так, я дійсно співав про наркотики, але я співав про те, як тобі буде погано після них. У мене в піснях були тільки застереження: ви, хлопці, помрете»,- розповів на суді автор. Він додав, що тексти були написані, коли закону про пропаганду наркотиків ще не існувало.

Олексій Вишня свого часу встиг попрацювати з багатьма рок-зірками, серед яких «АукцЫон», «Кофе», «Міфи», «Петля Нестерова», «Об’єкт насмішок».


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Вересня 2024 18:23

З’явилося супутникове фото наслідків нічного удару по складу РФ
21 Вересня 2024 17:09

Російські літаки скинули двадцять КАБів на територію Курської області
21 Вересня 2024 16:24

Росія готує удари по об’єктах ядерної енергетики – МЗС України
21 Вересня 2024 15:56

В Генштабі ЗСУ підтвердили удари по військових складах РФ цієї ночі
21 Вересня 2024 14:37

Reuters: Іран передав Москві балістичні ракети без пускових установок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки