У РФ суд оштрафував рок-музиканта за дві пісні 1989 і 1998 років

Суд у Санкт-Петербурзі визнав пісні «Шприц» і «Нам хана» рок-музиканта Олексія Вишні пропагандою наркотиків і оштрафував артиста на 5 тис. руб. Про це повідомила керівник об’єднаної пресслужби судів міста Дар’я Лебедєва у своєму Telegram-каналі.

Зазначені композиції були популярні в 1990-ті роки. У тексті пісень можна почути такі слова, як «приход», «ульот», «ганджубас», а також згадуються препарати пероздимедрол і барбітурат, які нібито вживає ліричний герой.

На слуханні в Невському районному суді Вишня частково визнав свою провину. При цьому він наголосив, що насправді вказував на негативні наслідки вживання заборонених речовин. «Так, я дійсно співав про наркотики, але я співав про те, як тобі буде погано після них. У мене в піснях були тільки застереження: ви, хлопці, помрете»,- розповів на суді автор. Він додав, що тексти були написані, коли закону про пропаганду наркотиків ще не існувало.

Олексій Вишня свого часу встиг попрацювати з багатьма рок-зірками, серед яких «АукцЫон», «Кофе», «Міфи», «Петля Нестерова», «Об’єкт насмішок».