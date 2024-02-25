Політика

У РФ розпочалися вибори президента

25 Лютого 2024 09:42
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вибори в рф
Агітаційний передвиборчий білборд на одній із вулиць у Казані / Фото РИА Новости

Дострокове голосування у віддалених і важкодоступних місцевостях, а також на суднах, які в дні голосування на виборах президента РФ перебуватимуть у плаванні, розпочалося 25 лютого і триватиме до 14 березня.

“У Центрвиборчкомі Росії повідомили, що члени виборчих комісій традиційно виїдуть на метео- і полярні станції, оленячі стійбища і далекі поселення – на гелікоптерах, снігоходах і навіть собачих упряжках”, – йдеться в повідомленні “Інтерфаксу”.

У ЦВК зазначили, що це дуже малий відсоток виборців – 2018 року на виборах президента достроково голосували: приблизно 180 тис. виборців, які проживають у важкодоступних і віддалених місцевостях (0,25%); приблизно 31 тис. виборців на 957 виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні (0,04%).

Основне голосування на виборах президента РФ відбудеться протягом трьох днів – із 15 до 17 березня. ЦВК зареєструвала кандидатами на майбутніх виборах голову партії ЛДПР Леоніда Слуцького, віце-спікера Держдуми, члена партії “Нові люди” Владислава Даванкова, депутата Держдуми (фракція КПРФ) Миколу Харитонова і чинного главу держави, самовисуванця Володимира Путіна.


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