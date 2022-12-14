У РФ пропонують скасувати покарання за злочини, скоєні в Україні

Депутати Держдуми РФ схвалили у першому читанні законопроект, який знімає кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях України, якщо вони були скоєні для захисту інтересів Росії. На це звернуло увагу видання “Адвокатська вулиця”.

У законопроекті йдеться про дії, скоєні на територіях самопроголошених ДНР та ЛНР та окупованій частині Запорізької та Херсонської областей до 30 вересня 2022 року, тобто дати формальної анексії Кремлем українських територій.

Але ця дата вказана лише в одній частині статті, тож за буквального прочитання законопроект не встановлює тимчасових меж для відмови від кримінального переслідування, зазначає видання.

У наступній частині законопроект містить таку норму:

Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но было направлено на защиту интересов РФ, ДНР, ЛНР либо охраняемых законом интересов граждан или организаций РФ, ДНР, ЛНР, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области.

Адвокат Михайло Беньяш назвав цю норму «абсолютно моторошною»: «Виходить, суддя зможе звільнити людину від кримінальної відповідальності за абсолютно будь-який злочин. Просто тому, що вважатиме дію спрямованим “на захист інтересів Російської Федерації”».

Пояснень того, що саме означає «на користь РФ», у законопроекті немає.