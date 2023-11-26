Суспільство

У РФ кажуть про масовану атаку дронів

26 Листопада 2023 08:46
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бпла, росія

Міноборони РФ у ніч на неділю, 26 листопада, заявило про знищення засобами ППО 11 безпілотників над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями. Цю інформацію підтвердили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Брянської області Олександр Богомаз (останній уточнив, що йшлося про дрони літакового типу).

“Сьогодні вночі зроблено спробу масової атаки безпілотників. На даний момент силами ППО збиті БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, які летіли на Москву. Також ППО вдалося перехопити і знищити кілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях”, – написав Собянін у своєму Telegram-каналі.

Пізніше він повідомив, що в Раменському міському окрузі Московської області було збито ще одного безпілотника, який летів у бік столиці РФ. Московський мер, як і брянський губернатор, написав, що постраждалих та серйозних руйнувань немає.

Російський Telegram-канал Mash, між тим, повідомив, що в Тулі “дрон ЗСУ вперше з початку війни врізався у житлову багатоповерхівку”. За даними видання, БПЛА влетів у квартиру на 12 поверсі будинку на вулиці Хворостухіна. Повідомляється, що одна людина отримала травму стопи, мешканців будівлі евакуювали.

Крім того, агентство ТАРС передавало, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово тимчасово призупинили прийом та відправлення літаків. Згодом обидві повітряні гавані відновили роботу.


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