Політика

У РФ хочуть збільшити термін служби в армії для “нових громадян”
29 Липня 2024 20:15
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росія
Військовий квиток РФ / Фото ТАСС

Держдума розгляне можливість збільшення терміну служби в армії до двох років для іноземців, які отримали російське громадянство. Також пропонується підвищити їхній призовний вік. Про це повідомляють у телеграм-каналі нижньої палати парламенту.

Відповідні поправки планується розглянути до кінця весняної сесії, тобто до 5 серпня.

Згідно з повідомленням, голова Держдуми В’ячеслав Володін також запропонував підготувати ініціативу, що стосується постановки мігрантів на військовий облік. Передбачається, що умовою прийому в російське громадянство може стати постановка на військовий облік, яка відбуватиметься одночасно з отриманням паспорта громадянина Росії.

Підготувати поправки Володін доручив заступнику голови Держдуми Ірині Яровій, голові Комітету з оборони Андрію Картаполову, першому заступнику керівника фракції “Єдина Росія” Дмитрові Вяткіну і голові Комітету з питань інформаційної політики, інформаційних технологій та зв’язку Олександрові Хінштейну.


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