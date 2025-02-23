Техно

У Резерв+ стався збій
23 Лютого 2025 13:26
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Іконка застосунку Резерв+ на смартфоні / Фото з відкритих джерел
Іконка застосунку Резерв+ на смартфоні / Фото з відкритих джерел

Тимчасові технічні труднощі виникли в застосунку Резерв+.

Як повідомили в Міноборони, наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

Це може впливати на оновлення документів в Резерв+.

“Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

Взаємодія буде відновлена найближчим часом”, – запевнили в оборонному відомстві.


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