У Резерв+ стався збій

Тимчасові технічні труднощі виникли в застосунку Резерв+.
Як повідомили в Міноборони, наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.
Це може впливати на оновлення документів в Резерв+.
“Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.
Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.
Взаємодія буде відновлена найближчим часом”, – запевнили в оборонному відомстві.