У Резерв+ стався збій

Тимчасові технічні труднощі виникли в застосунку Резерв+.

Як повідомили в Міноборони, наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

Це може впливати на оновлення документів в Резерв+.

“Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

Взаємодія буде відновлена найближчим часом”, – запевнили в оборонному відомстві.