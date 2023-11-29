Кримінал

У Рені ліквідували канал контрабанди сигарет з Пакистану, вилучено 400 тис. пачок

29 Листопада 2023 13:15
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прокуратура

Офіс генерального прокурора України повідомив про ліквідацію каналу контрабанди цигарок з Пакистану в Одеській області після того, як під час досудового розслідування було отримано інформацію про ввезення на митну територію України тютюнових виробів контрабандним шляхом без марок акцизного податку.

“До Ренійського морського торговельного порту з Ісламської Республіки Пакистан на судні прибув контейнер із сигаретами. Документи на розмитнення підакцизного товару до митних органів не подавалися. Під час огляду контейнера виявлено та вилучено понад 400 тис. пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного збору. Вартість вилученої “продукції” становить орієнтовно 32 млн грн”, – йдеться у повідомлені.

Розпочато розслідування за фактом незаконного ввезення, зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України). Прокурори скерували до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюють усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочину осіб.


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