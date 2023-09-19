У Раді пропонують скорочувати терміни в’язням за генерацію електроенергії крутінням педалей

Депутат від «Слуги Народу» Сергій Гривко пропонує генерувати електроенергію через велогенераційні установки, педалі яких крутитимуть ув’язнені. А за це засудженим зменшуватимуть термін відбування покарання.

Про це депутат повідомив у Facebook.

Він зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт №10057 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв’язку із суспільно корисною діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії.

«Його концептуальна суть проста. Мотивувати 50 тисяч в’язнів генерувати електроенергію через велогенераційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Мін’юстом, то термін ув’язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в’язень може зменшити термін ув’язнення на 30 днів», — пояснює Гривко.

На його думку, це вплине прямо на економію утримання ув’язнених приблизно до 8%, або до 200 мільйонів гривень, за підрахунком депутата.

«Цим законопроєкт показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати в активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію», — пише Гривко.