У Раді найближчим часом призначать нову голову Мінкульту

Наступного тижня Верховна Рада може оголосити про обрання нової очільниці Міністерства культури та інформаційної політики України. Потенційною кандидаткою на цю посаду є Юлія Федів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Голосування за кандидатуру Федів може відбутися на одному з найближчих пленарних засідань Верховної Ради наступного тижня.

Железняк додав, якщо на посаду голови Мінкульту призначать Федів, то уряд буде з найбільшою кількістю жінок в історії України.

Юлія Федів у період з 2018 до 2021 року очолювала “Український культурний фонд”. З 1 липня 2021 року до 1 червня 2022 року була директором ГО “Громадське телебачення”, а також співпрацювала з ЮНЕСКО.