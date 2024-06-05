Політика

У п’ятницю Зеленський відвідає Париж

5 Червня 2024 09:31
зеленський, макрон
Володимир Зеленський / Getty Images

 7 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Таку дату зустрічі наводить Le Monde, посилаючись на Єлисейський палац. 

Згідно з цим повідомленням, Зеленського чекають у Парижі у п’ятницю 7 червня, після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляються артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну. 


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