Політика

У Пригожина кепські справи, робить висновок британська розвідка

13 Березня 2023 10:10
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пвк, розвідка британії

Щоденне зведення військової розвідки Великобританії присвячене зусиллям власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина відновити набір найманців.

Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування ув’язнених у російських колоніях через свої безперервні суперечки з керівництвом Міноборони Росії, нагадують автори. Вони вважають дуже ймовірним, що тепер Пригожин спрямовує зусилля на вербування російських громадян, які перебувають на волі.

У зведенні наводяться повідомлення ЗМІ від минулого тижня, згідно з якими з березня “Вагнер” почав створювати групи з роботи з громадськістю у спортивних центрах не менш як у 40 населених пунктах по всій Росії.

Останніми днями вагнерівські вербувальники також проводили бесіди про кар’єру в московських вишах, роздаючи “анкети молодого воїна”, стверджують автори звіту. Вони також нагадують, що половина ув’язнених, яких “Вагнер” направив до України, швидше за все, загинули або поранені. Нові ініціативи Пригожина, за оцінкою британської розвідки, навряд компенсують втрату потоку ув’язнених.


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