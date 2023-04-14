У Повітряних силах не виключили “великоднього” обстрілу окупантами України

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не відкинув можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.

“Складно сказати. Можливо”, – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання про ймовірність того, що окупанти вдадуться до широкомасштабних обстрілів території України на Великдень через дефіцит ракет.

“Нічого святого у цих людей немає. Вони, можливо, можуть зробити різні провокації і на ці свята, а попереду ще їхні скріпи першотравневі, дев’ятимайські тощо. Тому треба просто готуватися, бути уважними, берегти себе, насамперед нашим громадянам, дотримуватимуться сигналів повітряної тривоги, а Повітряні сили робитимуть все для того”, – додав представник Повітряних сил ЗСУ.