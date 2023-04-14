Політика

У Повітряних силах не виключили “великоднього” обстрілу окупантами України

14 Квітня 2023 11:56
15
читать на русском →
ракетний удар

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не відкинув можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.

“Складно сказати. Можливо”, – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання про ймовірність того, що окупанти вдадуться до широкомасштабних обстрілів території України на Великдень через дефіцит ракет.

“Нічого святого у цих людей немає. Вони, можливо, можуть зробити різні провокації і на ці свята, а попереду ще їхні скріпи першотравневі, дев’ятимайські тощо. Тому треба просто готуватися, бути уважними, берегти себе, насамперед нашим громадянам, дотримуватимуться сигналів повітряної тривоги, а Повітряні сили робитимуть все для того”, – додав представник Повітряних сил ЗСУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Квітня 2023 13:17
32

КСУ відкрив провадження щодо “Харківських угод”
14 Квітня 2023 14:24
33

Сунак зателефонував Зеленському і дав йому пораду
14 Квітня 2023 13:42
51

Гвардієць з Люботина самотужки відбив атаку 20 росіян
14 Квітня 2023 12:19
23

Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників
14 Квітня 2023 11:33
821

Жінка, яка розірвала та викинула на землю прапор України, отримала вирок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки