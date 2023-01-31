Суспільство

У постраждалому в Харкові 29 січня від обстрілу будинку відновили тепло

31 Січня 2023 13:32
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обстріл

Бригади КП «Харківські теплові мережі» 30 січня усунули всі пошкодження та дали тепло в 3-й та 4-й під’їзди будинку, що постраждав через недавній обстріл, у Київському районі.

Як повідомили на підприємстві, працівникам «Тепломереж» вдалося у найкоротші терміни усунути пошкодження на внутрішньобудинкових мережах, які виникли внаслідок руйнувань у 1-му під’їзді. Крім того, були усунені пошкодження на даху будинку.

Нагадаємо, що ввечері 29 січня російською ракетою С-300 був частково зруйнований житловий будинок у центрі Харкова.


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