Техно

У пошуку Google з’явився ШІ-генератор зображень

15 Жовтня 2023 12:20
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Google, штучний інтелект

Google додав пошуковий рядок Google Search Generative Experience (SGE) тестову версію генератора картинок на основі ШІ-моделі Imagen. Користувачі зможуть встановити опис зображення в адресному рядку, після чого Google згенерує кілька картинок, з яких можна буде вибрати потрібне.

Щоб створити зображення, у пошуку треба буде ввести команду «намалюй» і далі опис картинки. Отримане зображення можна редагувати за допомогою текстових команд. Також генератор зображень доступний у розділі Google “Зображення”.

Нейромережа може створити лише ті зображення, які відповідають політиці Google. Також отримані картинки отримуватимуть маркування водяними знаками та метаданими. Не можна створювати картинки зі знаменитостями та фотореалістичні зображення людських облич.


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