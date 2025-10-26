У понеділок в Україні очікуються дощі та сильний вітер

Понеділок, 27 жовтня, в Україні буде дощовим і вітряним — про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, дощі очікуються у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та на Сумщині. У цих регіонах можливі навіть сильні опади через вплив циклону. До дощів приєднається сильний південно-східний вітер.

На заході, півночі та у Вінницькій області істотних опадів не прогнозується. Температура вдень складе +7…+12°C, а на півдні та південному сході буде тепліше — +12…+16°C.

У Києві в понеділок — без дощу, але прохолодно: +8…+10°C.

За словами Діденко, перша половина тижня буде прохолодною та з періодичними дощами, проте з четверга-п’ятниці очікується потепління та прояснення.

«Синоптична ситуація найближча — досить комфортна, тому не беріть до уваги апокаліптичних пліток, панікерів та маніпуляторів. Осінь йде поважно: недодає у понеділок сонця чи тепла, додасть у п’ятницю-суботу», — зазначила метеорологиня.