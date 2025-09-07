У понеділок в Україні дощі та грози в більшості регіонів

За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок, 8 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Вночі короткочасні дощі та грози можливі у східних областях і на Закарпатті, а вдень – у більшості регіонів країни, крім західних, Вінницької та Одеської областей. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень 21-26°. На півдні та південному сході – тепліше: вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві та області 8 вересня прогнозується мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 22-24°. По області – вночі 11-16°, вдень 21-26°.