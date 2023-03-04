У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні

У суботу, 4 березня, в місті Радлуві на південному сході Польщі поліція затримала 35-річного чоловіка, якого підозрюють у навмисному підпалі транспортних засобів, призначених для допомоги постраждалій війною Україні.

Про це повідомляє телеканал TVN24 на своєму сайті.

Пожежа виникла пізно ввечері в п’ятницю на стоянці муніципального офісу. Одна швидка згоріла повністю, ще одну – ймовірно, вдасться відремонтувати. На місце події прибули дві пожежні машини. – Внаслідок високої температури було пошкоджено другу припарковану поруч машину швидкої допомоги, а також ще два автомобілі.

У суботу вранці обидві машини швидкої допомоги мали їхати до України. Знищена швидка призначалася для однієї з лікарень Харкова, яка часто потрапляє під удари російських ракет. Зараз фонд збирає кошти на придбання нової машини швидкої допомоги.

«Вночі я зателефонувала директору лікарні в Харкові, куди мала їхати швидка, і сказала, що машина згоріла. Він розплакався, не міг перевести подих, був розбитий. Ситуація там справді складна. Я не знаю, чому хтось хоче підпалити гуманітарний конвой… Ми не можемо залишитися байдужими до потреби лікарні, яка чекала на цю швидку допомогу», – сказала президентка фонду «Сила майбутнього» Діана Дембіцька-Мончка.

До України мали доставити десять автомобілів – шість санітарних і чотири пікапи. Після пожежі колона зменшилася до чотирьох карет швидкої допомоги та двох пікапів. Друга частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – не постраждали і поїхали до українських лікарень.