Суспільство

У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні

4 Березня 2023 20:32
56
читать на русском →
допомога, польща

У суботу, 4 березня, в місті Радлуві на південному сході Польщі поліція затримала 35-річного чоловіка, якого підозрюють у навмисному підпалі транспортних засобів, призначених для допомоги постраждалій війною Україні.

Про це повідомляє телеканал TVN24 на своєму сайті.

Пожежа виникла пізно ввечері в п’ятницю на стоянці муніципального офісу. Одна швидка згоріла повністю, ще одну – ймовірно, вдасться відремонтувати. На місце події прибули дві пожежні машини. – Внаслідок високої температури було пошкоджено другу припарковану поруч машину швидкої допомоги, а також ще два автомобілі.

У суботу вранці обидві машини швидкої допомоги мали їхати до України. Знищена швидка призначалася для однієї з лікарень Харкова, яка часто потрапляє під удари російських ракет. Зараз фонд збирає кошти на придбання нової машини швидкої допомоги.

«Вночі я зателефонувала директору лікарні в Харкові, куди мала їхати швидка, і сказала, що машина згоріла. Він розплакався, не міг перевести подих, був розбитий. Ситуація там справді складна. Я не знаю, чому хтось хоче підпалити гуманітарний конвой… Ми не можемо залишитися байдужими до потреби лікарні, яка чекала на цю швидку допомогу», – сказала президентка фонду «Сила майбутнього» Діана Дембіцька-Мончка.

До України мали доставити десять автомобілів – шість санітарних і чотири пікапи. Після пожежі колона зменшилася до чотирьох карет швидкої допомоги та двох пікапів. Друга частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – не постраждали і  поїхали до українських лікарень.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2023 10:39
100

У ISW припустили можливий відхід Сил оборони з Бахмута
4 Березня 2023 21:00
35

Скандал з нагородою від ГУР для блогерки Волощук: у відомстві просять їм довіряти
4 Березня 2023 20:32
56

У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні
4 Березня 2023 19:23
40

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла
4 Березня 2023 14:44
132

Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
усі думки