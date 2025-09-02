У Польщі стартували масштабні навчання Iron Defender-25

У Польщі 1 вересня розпочалися масштабні військові навчання Iron Defender-25, у яких беруть участь понад 30 тисяч військовослужбовців. Маневри проходять на суші, морі та в повітрі.

Під час навчань задіяно понад 600 одиниць військової техніки. Польский Генштаб зазначає, що інтеграція операцій у всіх сферах, включно з кіберпростором, посилить стримуючий потенціал Польщі та її союзників по НАТО.

Навчання проводяться як відповідь на російсько-білоруські маневри Захід-2025, де очікують до 150 тисяч військових.

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш підкреслив, що Iron Defender-25 не спрямовані проти жодної країни, а мають на меті продемонструвати єдність, професіоналізм та зростання бойових можливостей союзників НАТО.

Через пересування військових колон до кінця вересня на дорогах країни очікуються тимчасові незручності, водіїв закликають бути обережними.