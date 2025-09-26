У Польщі пояснили, чому їхні громадяни мають негайно покинути Білорусь

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі та рекомендувало тим, хто перебуває там, якомога швидше повернутися додому. Причиною називають зростання напруженості в регіоні, війну та випадки свавільних арештів польських громадян.

Про це свідчить публікація на урядовому сайті Республіки Польща.

Такий заклик у МЗС Польщі аргументували зростанням напруженості в регіоні, триванням військових дій, а також численними випадками свавільних арештів польських громадян у Білорусі.

Також у МЗС попередили, що у разі раптового погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або виникнення інших ускладнень евакуація з Білорусі може бути надзвичайно проблематичною або навіть недосяжною.

“Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби”, – йдеться в повідомленні.

Пасажирське сполучення між Білоруссю та Польщею наразі здійснюється виключно через перехід Тереспіль – Брест. Для вантажних перевезень відкрито пункт Корощин (Кукурики) – Козловичі.