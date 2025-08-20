У Польщі на кукурудзяне поле впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув

У Польщі в ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув. Внаслідок інциденту в сусідніх будинках повибивало вікна.

Про це в ефірі польського радіо Jedynka розповів заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек.

Реклама

Реклама

Зараз на місці події працюють поліція, військові та співробітники Агентства внутрішньої безпеки.

Наразі не встановлено, що саме впало на поле. Розслідування триває, експерти збирають докази, а остаточні висновки будуть оприлюднені згодом.

На питання про можливу причетність Росії, Мрочек зазначив, що наразі немає підтверджень про те, що це могла бути ракета чи дрон.