Політика

У Польщі хочуть вирішити з Україною “певні історичні питання”

26 Березня 2024 21:32
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польща
Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна / Фото: PAP

Під час зустрічі урядів Польщі та України домінуватимуть питання зброї та економіки, але нам також потрібно вирішити деякі наші “історичні питання”.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна, повідомляє PAP.

За його словами, Польща й Україна повинні провести “чесну розмову та переговори”, під час яких варто порушити “історичні питання”. Це, каже Шейна, допоможе “розчистити повітря”.

Заступник очільника польського МЗС також зазначив, що під час зустрічі урядів можуть обговорювати і питання вступу України до ЄС.

“Питання, які, на мій погляд, уже повинні обговорюватися, це питання вступу. Тому що Україна вже веде розширені переговори, і ми будемо раді допомогти Україні в цьому”, — сказав він.


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