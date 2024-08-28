У Покровську закриваються банки

До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей

“Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України”, – наголосив він.

Наразі у Покровську спостерігається найбільша активність РФ. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, а паралельно атакує місто та громаду.