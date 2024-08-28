Суспільство

У Покровську закриваються банки
28 Серпня 2024 15:28
читать на русском →

До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей

“Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України”, – наголосив він.

Наразі у Покровську спостерігається найбільша активність РФ. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, а паралельно атакує місто та громаду. 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Серпня 2024 18:40

Кількість ворожих атак зросла до 111, Покровський напрям залишається пріоритетом ворога
28 Серпня 2024 17:19

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Куп’янська
28 Серпня 2024 16:27

Збірна України презентувала форму на Паралімпійські ігри-2024
28 Серпня 2024 15:12

У Харкові повністю реорганізують систем тепло-, водо- та енергопостачання
28 Серпня 2024 14:17

Військовим ТЦК дозволили відкривати вогонь на ураження в разі нападу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки