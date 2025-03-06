У Південній Кореї винищувачі випадково скинули вісім авіабомб на місто Пхочхон

Два винищувачі KF-16 Військово-повітряних сил Південної Кореї під час навчань 6 березня випадково скинули вісім авіаційних бомб MK-82 на житловий район у місті Пхочхон, повідомило агентство Yonhap.

Поранення дістали вісім осіб, їх госпіталізували, повідомляє Reuters, посилаючись на дані пожежної служби. Стан двох постраждалих оцінюють як важкий. У більшості поранених діагностували переломи кісток.

Через інцидент пошкоджено церкву і шість інших будівель, а також вантажний автомобіль.

Пошкоджені церква та житловий будинок у Південній Кореї / Фото: News1

Військово-повітряні сили Південної Кореї почали розслідування того, що сталося. Військові вибачилися через заподіяну шкоду і побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

