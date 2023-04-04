У Підмосков’ї “радіохуліган” транслював в ефір “Радіо Свобода”

У підмосковних Люберцях виявлено та притягнуто до відповідальності чоловіка, який організував радіомовлення визнаного в РФ іноагентом “Радіо Свобода”, повідомляє управління ФСБ по Москві та Московській області.

За даними спецслужби, чоловік “виготовив кустарним способом радіопередавач і, не маючи відповідного дозволу, організував у місті Люберці Московської області періодичне радіомовлення контенту “Радіо Свобода”.

В управлінні нагадали, що доступ до продукції Радіо Свобода обмежений на підставі вимоги Генпрокуратури РФ.

Чоловік визнаний винним за статтею КоАП про порушення вимог щодо використання радіочастотного спектру, правил радіообміну або використання радіочастот. Він притягнутий до адміністративної відповідальності.

Розглядається питання про порушення кримінальної справи за поширення явно неправдивої інформації про діяльність ЗС РФ у ході вторгнення на територію України.