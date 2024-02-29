Суспільство

У перші дні березня в Україні прогнозують теплу і суху погоду

29 Лютого 2024 21:48
читать на русском →
Майдан Свободи, Харків / Фото: Суспільне

У п’ятницю, 1 березня, в Україні без опадів, уночі та вранці на Правобережжі місцями тумани, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (у східних областях 1-6° морозу), вдень 6-11° тепла, у західних областях і в Криму 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла, у Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10° тепла.

У суботу, 2 березня, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях уночі 2-7° тепла, удень 10-15°; на решті території країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 0-5° морозу, удень 7-12° тепла.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Лютого 2024 20:40

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ
29 Лютого 2024 21:02

“Транспортний безвіз” з Туреччиною продовжили до кінця війни
29 Лютого 2024 20:34

У “Дії” планують запустити чат-бот на основі ШІ
29 Лютого 2024 20:01

73 боєзіткнення і три знищені ворожі Су-34: Генштаб підбив підсумки доби
29 Лютого 2024 18:30

Мої заяви про західні війська в Україні були “зважені й продумані”, – Макрон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки