У Пентагоні заявили, що НАТО не становить жодної загрози для Росії

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.

Про це йдеться в заяві Остіна.

Остін заявив, що війна президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом союзникам по НАТО.

“Навмисна жорстокість Росії є нападом на наші спільні цінності — і на правила війни”, — сказав він.

За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й “розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку”.

Держсекретар підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить загрози для Росії і не прагне конфронтації з цією державою.

“Не помиляйтеся: нас не втягнуть у війну за вибором Путіна, але ми будемо підтримувати Україну, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми захистимо кожен дюйм території НАТО”, – сказав він.