Політика

У Пентагоні заявили, що НАТО не становить жодної загрози для Росії

20 Листопада 2022 10:18
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сша, нато

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.

Про це йдеться в заяві Остіна.

Остін заявив, що війна президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом союзникам по НАТО. 

“Навмисна жорстокість Росії є нападом на наші спільні цінності — і на правила війни”, — сказав він.  

За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й “розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку”.

Держсекретар підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить загрози для Росії і не прагне конфронтації з цією державою. 

“Не помиляйтеся: нас не втягнуть у війну за вибором Путіна, але ми будемо підтримувати Україну, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми захистимо кожен дюйм території НАТО”, – сказав він.


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