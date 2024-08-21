Суспільство

У Пентагоні вважають, що війна між Україною та РФ рухається у глухий кут – Bloomberg
21 Серпня 2024 12:09
читать на русском →
війна, рф, україна, фронт
Ілюстративне фото / Міноборони

У Пентагоні вважають, що в України і РФ немає достатньо ресурсів для війни, що веде її до глухого кута. 

Про це пише Bloomberg, який наводить висновки розвідувального управління Пентагону.

Повідомляється, що Україна все ще не має достатньої кількості боєприпасів, щоб зрівнятися зі здатністю Росії випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день, навіть після того, як Конгрес США у квітні розблокував нову військову допомогу.

Також у Пентагоні зазначають, що ЗСУ, як і раніше, здатні вести оборонні операції, але не зможуть почати великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше 6 місяців.

Водночас Росія прийняла стратегію на виснаження України і зможе підтримувати буферну зону, захоплену її військами, але також не має достатньо сил “для загрози глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків”.

Цей звіт охоплює тримісячний період, що закінчився 30 червня, після того, як Конгрес ухвалив останній пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів.

Видання акцентує, що з того часу Україна почала несподівану операцію в Курській області Росії, отримала і почала використовувати винищувачі F-16.

У звіті також відзначили успішне застосування Україною наданих США ракет ATACMS. Зокрема, у результаті одного такого ракетного удару по Севастополю 18 травня був потоплений корвет. Також Україна цими ракетами била по російських системах ППО в окупованому Криму, знищивши кілька найсучасніших систем С-400.

Повідомляється, що ці удари змусили російські війська посилити системи ППО Криму системами С-500, які ще не були продемонстровані повною мірою в Україні.

У Пентагоні вважають, що це говорить про т, що Росія намагається забезпечити адекватну протиповітряну оборону Криму.


Теги: , , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
21 Серпня 2024 13:37

Через ситуацію у Курській області російська армія переживає дефіцит кадрів – британська розвідка
21 Серпня 2024 11:58

Верховна Рада ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду
21 Серпня 2024 10:30

Влада Німеччини запевнила Україну у подальшій підтримці
21 Серпня 2024 09:35

Вночі ЗСУ атакували російський ЗРК С-300 в Ростовської області
21 Серпня 2024 08:44

Вночі над Вінниччиною збили 4 “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки