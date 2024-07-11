У Пентагоні розкрили деталі нового оборонного пакету для України

Міністерство оборони США розкрило деталі нового оборонного пакету для України вартістю близько 225 мільйонів доларів.
Там запевнили, що він містить додаткові можливості для сприяння закриттю найбільш нагальних потреб України, а саме:
- одну батарею Patriot;
- снаряди для зенітно-ракетних систем NASAMS;
- переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW та обладнання до них;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- набої до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.