У Пентагоні підтвердили намір передати Україні протипіхотні міни

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні протипіхотні міни. Це рішення, за словами очільника Пентагону, зумовлене зміною тактики російських військ.

Про це повідомляє The Guardian.

Остін зазначив, що це рішення, санкціоноване президентом Джо Байденом, спрямоване на уповільнення російських наступальних дій. За його словами, Україна потребує засобів, які здатні ефективно протидіяти таким загрозам.

“Наземні міни, які ми хотіли б їм надати – це міни, які не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно”, – сказав Остін.