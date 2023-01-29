У Пентагоні обговорюють можливість надання Україні винищувачів F-16, – ЗМІ

Контингент військових офіційних осіб тихо наполягає на тому, щоб Пентагон схвалив відправку винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російських ракет і атак безпілотників, за словами трьох людей, обізнаних з дискусіями.

Про це пише видання Politico.

Україна залишила F-16 американського виробництва у своєму списку бажаної зброї після російського вторгнення минулого року. Але Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи протиповітряної оборони як більш нагальні потреби, оскільки Україна прагне захистити цивільну інфраструктуру та відбити території, окуповані російськими військами.

Оскільки Україна готується розпочати новий наступ, щоб відвоювати територію навесні, кампанія в Міністерстві оборони щодо винищувачів набирає обертів, за словами офіційного представника Міністерства оборони та двох інших людей, які брали участь у обговоренні. Ці люди, разом з іншими опитаними для цієї статті, попросили не називати їх імена, щоб обговорити внутрішні питання.

Частково підштовхнуте швидким схваленням танків і систем протиповітряної оборони «Петріот», які нещодавно були заборонені для експорту в Україну, у Києві відродився оптимізм щодо того, що американські літаки можуть бути наступними.

«Я не думаю, що ми проти», — сказав високопоставлений чиновник міністерства оборони про F-16, говорячи на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну дискусію.

Представник Білого дому від коментарів відмовився, але сказав, що США «дуже обережно» обговорюватимуть винищувачі з Києвом та його союзниками.

Україна хоче, щоб сучасні винищувачі — F-16 або F-15 ВПС США або їхні європейські еквіваленти — німецький «Торнадо» чи шведський «Гріпен» — замінили її парк реактивних літаків радянської доби. Десятки більш сучасних літаків стануть доступними протягом наступного року, коли такі країни, як Фінляндія, Німеччина та Нідерланди перейдуть на американські винищувачі F-35.