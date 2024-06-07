У окупованому Луганську ймовірно уражена казарма російських військових

Сьогодні зранку в окупованому Луганську було гучно, місцеві жителі викладали багато відео з різних районів міста з вибухами, ґвалтом та руйнуваннями.

Як повідомляє Мілітарний, удару завдали по будівлі, яку російські військові використовували як казарму. Окрім того, на території помітили військову техніку.

За інформацією російських ЗМІ, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS.

У Луганську російські війська облаштовують казарми для тих військових, які повертаються на ротацію з фронту. Також у місті ремонтують пошкоджену техніку, яку ворог розміщує на території колишніх підприємств.

Військова техніка на території ураженої казарми / Фото з мережі

Цю інформацію також підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, відео “прильотів” локалізовано в районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів. Там дислокуються російські окупанти.

Також там знаходиться аеропорт, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. Цю трасу ворог використовує для перевезення вантажів, зброї та особового складу.

Голова ОВА нагадав і про повідомлення щодо “прильоту” по нафтобазі – вчетверте за останні два місяці.

“Тобто прилітає виключно по давній та обладнаній військовій інфраструктурі загарбників”, – наголосив Лисогор.