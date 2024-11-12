Суспільство

У низці областей очікується мокрий сніг та льодяний дощ
12 Листопада 2024 14:31
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Харківський сіський сад ім. Т.Г.Шевченко восени / Фото: Суспільне

У середу, 13 листопада, синоптики прогнозують можливість мокрого снігу та льодяного дощу в низці регіонів України, зокрема в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

На решті території України – переважно дощ або просто густа хмарність, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря коливатиметься в межах -2…+3 °C уночі та +1…+4 °C удень, у південних регіонах – від +3…+5 °C уночі до +5…+9 °C удень.

У Києві прогнозується волога, хмарна погода без суттєвих опадів, із температурою +1 °C уночі та +4 °C удень.

Шановні водії! Якщо ви все ще не поміняли гуму на зимову, поспішіть – бо завтра через низьку температуру повітря…

Posted by Наталка Діденко on Tuesday, November 12, 2024

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