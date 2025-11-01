У Нью-Мексико стався вибух на найбільшому нафтопереробному заводі штату

У місті Артезія (США) рятувальні служби ліквідували пожежу після вибуху на нафтопереробному заводі Navajo Refinery, повідомляє AP.

За даними оператора підприємства HF Sinclair, вогонь вдалося загасити, троє людей були госпіталізовані, інших постраждалих немає. Моніторинг повітря на території заводу та в прилеглих районах не виявив загрози для населення, заявила представниця компанії Корінн Сміт.

Поліція Артезії повідомила, що вибух спричинив густий дим, який поширився над частиною міста, але вже до п’ятниці пообіді пожежу локалізували, а дороги знову відкрили. Міністерство довкілля штату направило фахівців для оцінки ситуації та контролю якості повітря.

Реклама

Реклама

Navajo Refinery має потужність переробки до 100 тисяч барелів нафти на добу, що робить його найбільшим НПЗ у Нью-Мексико. Завод забезпечує ринки на південному заході США, обробляючи сировину з одного з найактивніших нафтових басейнів світу — Пермського.

HF Sinclair зі штаб-квартирою в Далласі також володіє нафтопереробними підприємствами в Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, Вашингтоні та Юті.