Суспільство

У Нью-Йорку зіштовхнулися два поїзди метро

5 Січня 2024 07:47
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метро, Нью-Йорк

Унаслідок зіткнення двох поїздів метро на північному заході Нью-Йорка кілька людей отримали травми.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на оператора метро Нью-Йорка, компанію МТА.

“На 1, 2 та 3 лініях виникли значні затримки, оскільки рятувальники допомагають пасажирам й проводять розслідування після того, як поїзд зійшов з колії поблизу 96-ої вулиці. Лінії 1, 2, 3 не працюють на більшій частині Мангеттена”, – заявили в МТА.

Зазначається, що аварія трапилася, коли пасажирський поїзд наздогнав на колії службовий поїзд.

Восьмеро людей були доставлені до лікарень після інциденту.


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