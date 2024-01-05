У Нью-Йорку зіштовхнулися два поїзди метро

Унаслідок зіткнення двох поїздів метро на північному заході Нью-Йорка кілька людей отримали травми.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на оператора метро Нью-Йорка, компанію МТА.

“На 1, 2 та 3 лініях виникли значні затримки, оскільки рятувальники допомагають пасажирам й проводять розслідування після того, як поїзд зійшов з колії поблизу 96-ої вулиці. Лінії 1, 2, 3 не працюють на більшій частині Мангеттена”, – заявили в МТА.

Зазначається, що аварія трапилася, коли пасажирський поїзд наздогнав на колії службовий поїзд.

Восьмеро людей були доставлені до лікарень після інциденту.