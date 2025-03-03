Політика

У Нью-Йорку затримали 9 осіб під час протесту проти Ілона Маска
3 Березня 2025 12:54
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У Нью-Йорку поліція затримала дев’ятьох учасників демонстрації біля дилерського центру Tesla. Протестувальники виступали проти дій Ілона Маска, якого звинувачують у сприянні масовим скороченням федеральних службовців США.

Як повідомляє Reuters, акція в Нью-Йорку стала частиною масштабних протестів, що відбулися по всій країні. Демонстранти також збиралися біля магазинів Tesla у Джексонвіллі (Флорида), Тусоні (Аризона) та інших містах.

Протест Tesla Takedown проти Ілона Маска біля дилерського центру Tesla в Нью-Йорку / Фото: Reuters

Учасники акцій блокували рух транспорту, скандували гасла та тримали плакати з написами “Спаліть Tesla: врятуйте демократію” та “Ні — диктаторам у США”.

Біля дилерського центру Tesla на Манхеттені протестувальники також вигукували: “Зеленський — герой”.


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