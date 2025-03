У Нью-Йорку затримали 9 осіб під час протесту проти Ілона Маска

У Нью-Йорку поліція затримала дев’ятьох учасників демонстрації біля дилерського центру Tesla. Протестувальники виступали проти дій Ілона Маска, якого звинувачують у сприянні масовим скороченням федеральних службовців США.

Як повідомляє Reuters, акція в Нью-Йорку стала частиною масштабних протестів, що відбулися по всій країні. Демонстранти також збиралися біля магазинів Tesla у Джексонвіллі (Флорида), Тусоні (Аризона) та інших містах.

Учасники акцій блокували рух транспорту, скандували гасла та тримали плакати з написами “Спаліть Tesla: врятуйте демократію” та “Ні — диктаторам у США”.

Біля дилерського центру Tesla на Манхеттені протестувальники також вигукували: “Зеленський — герой”.

NOW: Crowd chants "Zelenskyy is a hero" outside of Tesla Dealership in Manhattan as Anti-Elon protesters occupy the inside. pic.twitter.com/fOoixHhJWE