У Новосибірську на авіазаводі підпалили бомбардувальник Су-24

У Новосибірську невідомі підпалили законсервований бомбардувальник Су-24, який стояв біля авіаційного заводу. Про це повідомляє Baza.

За даними телеграм-каналу, співробітники поліції дізналися про підпал із “соціальних мереж”. Оглянувши територію заводу, поліцейські виявили Су-24 1990 року з ознаками підпалу. Літак перебував на консервації. Уточнюється, що Су-24 не зазнав сильних ушкоджень, сліди горіння виявлені на шасі. За версією МВС, палії проникли на територію заводу, розрізавши сітку на паркані. Вони потрапили на одну із камер відеоспостереження.

Відео з підпалом літака 9 травня розповсюдив телеграм-канал “Легіону “Свобода Росії” – військового підрозділу, сформованого з росіян, який заявив, що літак “успішно догорів, і ремонт йому більше не знадобиться”.

Пізніше близький до Міноборони телеграм-канал “Війна з фейками” написав, що відео є постановою та знято в Україні. Джерело в адміністрації заводу заявило, що подій на території не було. “Це об’єкт, що ретельно охороняється, і складно уявити, щоб по ньому могли вільно переміщатися сторонні, не кажучи вже про те, щоб там щось підпалювати, знімаючи на відео”, – йшлося в повідомленні.