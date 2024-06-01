Кримінал

У Новобаварському районі Харкова завершили рятувально-пошукову операцію

1 Червня 2024 19:25
ракетні обстріли
Наслідки ракетної атаки на Новобаварський район Харкова, 31 травня 2024 року / Фото з телеграм-каналу @ihor_terekhov

Пошуково-рятувальна операція після влучань російських ракет у Новобаварському районі Харкова 31 травня тривала понад 40 годин.

Про закінчення операції повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Аварійно-рятувальні роботи у пʼятиповерховому будинку завершені. Сім загиблих. Окремі фрагменти восьмої людини передали працівникам поліції для подальшого ДНК”, – повідомив він.

Загалом внаслідок ракетної атаки РФ 31 травня загинули дев’ятеро людей, 26 — поранені.

Російські війська вночі 31 травня завдали удари по Новобаварському району Харкова. За даними МВС, одна з ракет поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок, там були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під’їздів, сталася пожежа.


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