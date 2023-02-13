У NORAD не виключають, що збиті над Північною Америкою об’єкти мали позаземне походження

Глава NORAD (командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) ван Хьорк припустив, що збиті над США об’єкти мають позаземне походження. Висновки з цього приводу мають зробити розвідслужби, сказав глава NORAD.

“Я дам можливість розвідспільноті та контррозвідці з’ясувати це (чи мають об’єкти позаземне походження). Я нічого не виключаю на даний момент. Ми продовжуємо оцінювати кожну загрозу чи потенційну загрозу, невідомі об’єкти, які наближаються до Північної Америки, і намагаємося ідентифікувати їх”, – сказав генерал.

При цьому він визнав, що американські військові зараз не можуть точно сказати, за рахунок чого ці об’єкти тримаються в повітрі. “Я не стану характеризувати їх як повітряні кулі. Ми не просто так називаємо їх об’єктами. Звичайно, у випадку з китайською кулею-розвідником це, очевидно, була повітряна куля. Це об’єкти, і я не можу віднести їх до будь-якої категорії з точки зору того, за рахунок чого вони тримаються в повітрі. Усередині цієї структури може бути і куля, наповнена газом, або ж у них може бути якась система тяги. Але очевидно, що вони здатні триматися в повітрі”, – сказав Ван Хьорк .

“Те, що ми бачимо, – це дуже, дуже маленькі об’єкти, у яких дуже маленька ефективна площа відображення з точки зору виявлення їх радарами”, – сказав він, наголосивши, що йдеться “про дуже повільні об’єкти, які, якщо хочете, рухаються зі швидкістю вітру”.

“І для льотчиків дуже, дуже складно на тій висоті, де вони діють, дати нам те, що можна було б вважати ґрунтованим на фактах і науковим описом побаченого. І тому я теж утримаюся від того, щоб вам про це говорити”, – заявив глава NORAD.

За його словами, всі три збиті за останній тиждень об’єкти були “схожі за розміром та швидкістю переміщення”. “Що стосується конкретної їхньої форми, то нам треба отримати їх у руки, щоб вивчити ступінь схожості деталей, форми, те, яким чином вони злітають, чи є у них двигун. Все це тільки належить встановити”, – сказав генерал.