Техно

У NORAD не виключають, що збиті над Північною Америкою об’єкти мали позаземне походження

13 Лютого 2023 08:50
150
сша, нло

Глава NORAD (командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) ван Хьорк припустив, що збиті над США об’єкти мають позаземне походження. Висновки з цього приводу мають зробити розвідслужби, сказав глава NORAD.

“Я дам можливість розвідспільноті та контррозвідці з’ясувати це (чи мають об’єкти позаземне походження). Я нічого не виключаю на даний момент. Ми продовжуємо оцінювати кожну загрозу чи потенційну загрозу, невідомі об’єкти, які наближаються до Північної Америки, і намагаємося ідентифікувати їх”, – сказав генерал.

При цьому він визнав, що американські військові зараз не можуть точно сказати, за рахунок чого ці об’єкти тримаються в повітрі. “Я не стану характеризувати їх як повітряні кулі. Ми не просто так називаємо їх об’єктами. Звичайно, у випадку з китайською кулею-розвідником це, очевидно, була повітряна куля. Це об’єкти, і я не можу віднести їх до будь-якої категорії з точки зору того, за рахунок чого вони тримаються в повітрі. Усередині цієї структури може бути і куля, наповнена газом, або ж у них може бути якась система тяги. Але очевидно, що вони здатні триматися в повітрі”, – сказав Ван Хьорк .

“Те, що ми бачимо, – це дуже, дуже маленькі об’єкти, у яких дуже маленька ефективна площа відображення з точки зору виявлення їх радарами”, – сказав він, наголосивши, що йдеться “про дуже повільні об’єкти, які, якщо хочете, рухаються зі швидкістю вітру”.

“І для льотчиків дуже, дуже складно на тій висоті, де вони діють, дати нам те, що можна було б вважати ґрунтованим на фактах і науковим описом побаченого. І тому я теж утримаюся від того, щоб вам про це говорити”, – заявив глава NORAD.

За його словами, всі три збиті за останній тиждень об’єкти були “схожі за розміром та швидкістю переміщення”. “Що стосується конкретної їхньої форми, то нам треба отримати їх у руки, щоб вивчити ступінь схожості деталей, форми, те, яким чином вони злітають, чи є у них двигун. Все це тільки належить встановити”, – сказав генерал.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 11:40
73

Мюнхенська доповідь: ядерний удар РФ не зупинить українців
13 Лютого 2023 13:26
11

Зеленський представив колективу СБУ нового главу Служби, а в МВС – нового міністра
13 Лютого 2023 12:06
37

Резніков з оптимізмом дивиться на завтрашній Рамштайн
13 Лютого 2023 10:57
92

РФ готує проведення мітингів у Європі
13 Лютого 2023 10:31
56

Данія передала Україні усі свої САУ Caesar
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки