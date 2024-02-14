Суспільство

У Німеччині здійснили напад на підлітка з України

14 Лютого 2024 10:50
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німеччина, україна
У Німеччині напали на українського підлітка / Westfallen Blatt

У німецькому місті Меттман зазнав важкої травми голови український підліток після конфлікту з невідомим чоловіком у ресторані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Український хлопець 15 років отримав травму голови після конфлікту з невідомим чоловіком в одному з ресторанів фаст-фуду міста Меттман, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, повідомили у поліції.

Зазначається, що підліток був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Згідно із пресрелізом поліції, інцидент стався ввечері 10 лютого. За словами потерпілого, у ресторані на площі Юбілеумсплац між ним та невідомим чоловіком виникла суперечка. Цей чоловік спочатку вдався до ксенофобських висловів, а потім вдарив хлопця по голові якимось предметом та зник з місця злочину.

Наразі поліція розшукує свідків нападу та намагається встановити особу злочинця, який, за даними правоохоронних органів, може бути польського походження.


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