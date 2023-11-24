Суспільство

У Нідерландах пройшли протести після перемоги ультраправого Вілдерса на виборах

24 Листопада 2023 09:29
читать на русском →
Нідерланди, мітинг

Близько 1000 людей зібралися в четвер у місті Утрехт, щоб висловити протест проти приголомшливої перемоги ультраправого Герта Вілдерса на виборах у Нідерландах.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило агентство AFP.

Цей марш був одним з двох запланованих на вечір четверга. Іншим був антифашистський марш в Амстердамі.

За словами організаторів, члени лівих партій Утрехта організували протест, “щоб показати нідерландцям, що ми ніколи не залишаємо нікого в біді і боремося за права кожного”.

Джуді Караджолі, 25-річна студентка факультету журналістики з Сирії, сказала, що успіх Вілдерса на виборах викликав у неї “великий страх, тому що його Партія свободи (PVV) є відверто расистською партією, яка хоче “деісламізувати” країну”.

Караджолі сказала, що багато її друзів – біженці з посвідкою на проживання, які тепер побоюються за своє майбутнє.

У маніфесті партії PVV сказано, що такі дозволи повинні бути скасовані, тому що “деякі райони Сирії зараз безпечні”.

“Я сама родом з Сирії, тому знаю, як це – тікати від війни в безпечну країну, але зараз я більше не відчуваю себе в безпеці, тому що відчуваю, що велика кількість нідерландців хочуть, щоб ми пішли”, – сказала вона в інтерв’ю AFP.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Листопада 2023 10:08

Україна планує евакуацію водіїв із заблокованого кордону
24 Листопада 2023 07:07

У РФ заявили, що вночі Крим атакували 13 українських БпЛА
23 Листопада 2023 19:16

У Білгороді ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації Харківщини, – ЗМІ
23 Листопада 2023 19:04

ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра, – Генштаб
23 Листопада 2023 17:37

Зеленський підписав санкції проти 147 росіян і громадян інших країн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки